Leverkusen: 20 Grad im Becken, draußen Regen

Leverkusen

Leichlingen (ena) Schon kurz vor neun Uhr gestern Morgen waren die ersten Badegäste im Blütenbad, um pünktlich in die Freibad-Saison zu starten. "Für unsere treuen Besucher ist das eine lieb gewonnene Tradition", sagt eine Mitarbeiterin. Stammgäste sind auch Marion Löb und Elke Selbach aus Leverkusen. Die beiden Frauen kommen an jedem Wochenende und ziehen in der Regel 40 Bahnen, also tausend Meter. Gestern genossen sie das 20 Grad warme Wasser und die klare Morgenluft. Als dann aber wie angekündigt die ersten Regentropfen fielen, leerte sich das Freibad schnell. "Wir sind bestens vorbereitet in die Saison gestartet, aber auf das Wetter haben wir leider keinen Einfluss", so die Mitarbeiterin. Weil der Regen im Laufe des Vormittags dann doch zu stark wurde, schloss das Freibad bereits um 13 Uhr wieder. Bei Sonnenschein können die Gäste normalerweise bis 19 Uhr im Freien schwimmen. "Wir sind optimistisch, hoffen auf schönes Wetter und freuen uns natürlich trotzdem auf die Sommersaison."