1988 holte Bayer 04 Leverkusen den Uefa-Pokal Champagnerbad nach „Fußballwunder“

Es war ein Moment für die Ewigkeit, als sich Bayer 04 Leverkusen am 18. Mai 1988 kurz nach 23 Uhr bei einem atemberaubenden Uefa-Cup-Finale gegen Espanyol Barcelona im Elfmeterschießen mit 3:2 durchsetzen konnte. Daran hatte kaum noch jemand geglaubt, nachdem das Hinspiel 0:3 verloren gegangen war. Der kleine - und bis dahin weitgehend unbekannte Verein - hatte sich doch tatsächlich an die Spitze von Fußball-Deutschland katapultiert. Rund 300 Millionen Fußballfreunde in 20 Ländern, allein 16 Millionen in der Bundesrepublik, hatten die Zitterpartie an den Bildschirmen verfolgt, während die Autorin in ihren Anfängen als Berichterstatterin alles hautnah miterlebte.