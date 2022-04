Einsatz in Leverkusen/Monheim : 19-jähriger Matrose rettet sich selbst aus dem Rhein

Einsatz in Leverkusen/Monheim

Auch ein Polizeihubschrauber (Symbolbild) war bei der abendlichen Rettungsaktionn am Rhein im Einsatz. Foto: Polizei Kreis Mettmann

Leverkusen/Monheim Ein über Bord gegangener Matrose eines Binnenschiffs hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Rhein ausgelöst.

Der 19-Jährige war laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 22 Uhr bei Kilometer 705,4 von dem Schiff ins Wasser gefallen. Er sagte später der Polizei, er sei unachtsam gewesen und ausgerutscht. Der junge Mann schwamm selbst ans Ufer und rettete sich so vor dem Ertrinken. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.