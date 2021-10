Bluttat in Leverkusen : 19-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Leverkusen Ein 22-Jähriger hat am Mittwoch auf dem Parkplatz des Berufskollegs an der Stauffenbergstraße einen 19-Jährigen niedergestochen – angeblich, weil der Jüngere die Freundin des Täters beleitigt haben soll. Eine Mordkommission ermittelt.

Der 22-Jährige stellte sich, nachdem er zunächst vom Tatort geflüchtet war, mit seiner Anwältin auf der Polizeiwache in Opladen. Er wird am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich das Opfer abfällig über die Freundin des 22 Jahre alten Tatverdächtigen geäußert haben, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Ob es sich bei den beiden jungen Männern um Schüler des Berufskollegs handelt und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, konnte Pressestaatsanwalt Ulrich Bremer am Vormittag noch nicht sagen. Die Befragungen und Ermittlungen zum Tathergang und seinen Hintergründen dauerten noch an.