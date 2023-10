Bemalt und beklebt – Aktion auf Plakatträgern in Leverkusen 18 Säulen als Vorgeschmack auf die Kunstnacht

Kunst gehört ins Museum. Klar. Aber Kunst gehört zudem auch an noch viel mehr Orte, teils auch an solche, an denen viele gar nicht mit ihr rechnen. Mit dem Konzept stellt die Stadt seit Jahren äußerst erfolgreich die Leverkusener Kunstnacht auf die Beine. Die 19. Auflage lädt für Freitag, 20. Oktober zum Schauen und Stauen an mehr als 70 Orten im ganzen Stadtgebiet ein.