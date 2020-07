Corona aktuell : 18 Leverkusener an Covid-19 erkrankt

Leverkusen Im Klinikum werden weiterhin zwei Betroffene versorgt. Die Zahl der Erkrankten ist wieder zurückgegangen. Es gab keine Neu-Inifzierungen, dafür vier Genesene mehr.

Fallzahlen Am Freitag sind noch 18 Leverkusener an Covid-19 erkrankt, das sind vier weniger als am Vortrag. Insgesamt nennt die Stadt wie am Vortag 285 Infizierte, davon gelten 262 (Vortag: 258) als genessen. Die Todeszahl bleibt weiterhin bei fünf, meldet die Stadt.