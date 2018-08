17 Pferdeäpfelhaufen auf 300 Metern Straße

Opladen Auf Bahnstadt-Brücken tauchen neue Haufen auf. Auf der Atzlenabcher Straße gibt’s sie in rauen Mengen.

Ein paar Stunden darauf ging CDU-Politiker Lucas Melzig über die Campusbrücke und entdeckte die neuen Spuren. Es wiederholten sich die Ereignisse von Dienstag: Melzig ruft bei der Bahnstadt durch, die informiert die TBL. „Wir überlegen nun wirklich, den Bereich genauer zu kontrollieren“, sagt Klaus Timpert von den TBL. In der Verwaltung werde überlegt, ob die Spuren von einem Zirkus herrühre, der vielleicht in der Stadt gastiert und mit einem Pony Werbung in der Opladener Innenstadt mache.