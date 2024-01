Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Leverkusen 17 Bäume fallen für den neuen Schulanbau

Ab dem 24. Januar müssen für den Erweiterungsbau des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 17 Bäume und einige Strauchflächen gerodet werden. Danach beginnen dort die Tiefbauarbeiten mit der Umlegung eines Kanals. Das berichtet die Stadtverwaltung. Ausgleich für die notwendigen Rodungen werde durch neue Bäume und Pflanzungen geschaffen. So wird an der Grenze zum vorhandenen Kindergarten durch eine Hecke ein Abschluss hergestellt, der gleichzeitig Nahrung und Rückzugsort für die Fauna bietet. Zur Morsbroicher Straße sollen eine große Pflanzfläche mit Vogel- und Insektennährgehölzen und vier neue Bäume entstehen . Im Atrium des neuen Schulgebäudes ist ein grüner Klassenraum mit einem Baum und Hochbeeten vorgesehen. „Zudem wird das Gebäude mit einer extensiven Dachbegrünung versehen. Die Terrasse in der ersten Etage wird zwei große Pflanzkübel mit Vegetation erhalten“, heißt es weiter. Die „Biologische Station Leverkusen Köln Gut Ophoven“ stellt zwei Fledermauskästen bereit.