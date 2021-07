Großeinsatz am Berliner Platz : 16 Verletzte bei Hochhausbrand in Leverkusen-Opladen

Für den Einsatz der Feuerwehr musste der Berliner Platz gesperrt werden. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Opladen Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Kühlschrank in der vierten Etage eines Hochhauses in Leverkusen in Brand geraten. Nach jüngstem Stand sollen 16 Personen verletzt worden sein, mindestens sieben davon schwer. Unter den Verletzen befinden sich auch drei Feuerwehrleute. Das Hochhaus ist unbewohnbar und wurde komplett evakuiert.

Großeinsatz der Feuerwehr am Berliner Platz in Opladen. In der vierten Etage des dortigen Hochhauses muss die Feuerwehr Menschen aus ihren Wohnungen retten, sie legt dazu drei Drehleitern an das siebenstöckige Gebäude an. Das ist notwendig, weil sich die Menschen in verschiedenen Wohnungen aufhalten.

Auf der vierten Etage hatte ein Kühlschrank in einer Wohnung am Montag gegen 17 Uhr Feuer gefangen. Vor allem der Rauch breitete sich rasch in andere Wohnungen aus. Die mit starken Kräften angerückte Feuerwehr löschte das Feuer.

16 Verletzte meldete die Wehr am Abend, davon sieben schwer. Weil das Klinikum nach dem Hochwasserschaden nicht in Betrieb ist, wurden sie auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Unter den Verletzten befinden sich auch drei Feuerwehrleute.

Das komplette Hochhaus soll nach Informationen der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar sein. Rund 25 Bewohner werden vorübergehend in Notunterkünften untergebracht.

Der Berliner Platz wurde für den Einsatz gesperrt.

(LH/bu )