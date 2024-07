Entwicklung gegen den Trend 16 Prostituierte in Leverkusen gemeldet

Köln meldet für das Jahr 2023 insgesamt 982 Prostituierte, in Düsseldorf sind es 551, in Solingen 16, in Remscheid 26. Im Verhältnis zu den Einwohnern (333.786) besonders hoch ist die Zahl der angemeldeten Frauen in Bielefeld mit 818. Die Ergebnisse der Statistik, die nur angemeldete Prostituierte erfasst, basieren auf den Angaben der für die Anmeldungen zuständigen Behörden.