Team Leverkusen 16 neue Berater am Telefon des Kinderschutzbunds

Die aktive Werbung und zahlreichen Besuche in Leverkusener Schulen haben sich für den örtlichen Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) ausgezahlt. Daraufhin haben sich 16 neue Teammitglieder gemeldet, unter ihnen zehn Jugendliche und junge Erwachsene. Jetzt stehen die freiwilligen Helfer unmittelbar vor Abschluss ihrer fast halbjährigen Ausbildung. Die jungen Leute verstärken in Kürze das Team beim 2021 gestarteten Projekt „Jugendliche beraten Jugendliche“. Die sechs Erwachsenen übernehmen hingegen den Dienst am Kinder- und Jugendtelefon der „Nummer gegen Kummer“. Das Besondere: Zum ersten Mal wurden Jugendliche und Erwachsene gemeinsam in einer Gruppe ausgebildet. Ermöglicht wurde das Projekt speziell durch die finanzielle Unterstützung der in Köln angesiedelten Stiftung „Wunschpunkte für Kinder“.