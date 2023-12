Leverkusener Netzwerk hilft 1500 Geschenke für arme Kinder

Knapp über 1500 Wünsche benachteiligter Kinder und Jugendlicher werden so in den kommenden Tagen wahr. Wie bei ähnlichen Projekten steigt auch bei der „Aktion Weihnachtsstern“ des Jugendzentrums Bunker die Nachfrage. Das liege, so vermutet Hilken, an der größer werdenden Bekanntheit der Aktion. Das schlägt sich auch in den Wünschen der Kinder nieder. Natürlich sind klassische Lieblingsspielsachen wie Fußbälle oder Puppen mit dabei, doch finden sich auf den Papiersternen, die in den Jugendeinrichtungen verteilt wurden und als Wunschzettel fungierten, häufig alltägliche Dinge. Lehrerin Claudia Müller von der Theodor-Wuppermann-Schule in Manfort berichtet: „Viele Kinder haben sich einfach nur Schokolade gewünscht.“