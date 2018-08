14. Leverkusener Kunstnacht am 5. Oktober

Gregor Olbertz zeigt seine illuminierende Kunst in diesem Jahr in Rheindorf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LEVERKUSEN Ursprünglich sollten es bei der Kunstnacht nie mehr als 40 Orte geben. Bei der 14. Auflage am 5. Oktober werden es 50 sein. Und das ist noch gemogelt, denn alleine Nr. 29 „Neue Bahnstadt Opladen“ ist in vier Standorte unterteilt.

Auch das Museum Morsbroich hat nur eine Nummer auf dem Flyer, der Stadtplan, Bus-Zeiten und Infos vereint. Aber es gibt in Schloss, Nebengebäuden und Park weitere Veranstalter. Im Spiegelsaal eröffnet Oberbürgermeister Uwe Richrath um 18 Uhr die Nacht, die um 0 Uhr offiziell endet – nach der Rausschmeißer-Lesung von Peter Kaczmarek im Künstlerbunker. Im Schloss gibt’s Konzerte und Führungen durch die Schau „Der Flexible Plan. Das Rokoko in der Gegenwartskunst“ und eine Taschenlampenführung durch den Skulputurenpark. Zudem lässt sich Kunst entdecken beim Kunstverein, im Gartensaal, in der Museumspädagogik und an der Fassade des Restaurants, wo Uwe Miserius eine Foto-Projektion zeigt.