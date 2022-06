Polizei Leverkusen/Köln zieht Bilanz : „Erwartungen erfüllt“ – Elektro-Abwehrgerät 14 Mal eingesetzt

Leverkusen/Köln Nach Einführung eines Elektroabwehr-Geräts für Beamte im Polizeidienst am 2. Mai zieht die Polizei Köln/Leverkusen eine positive Bilanz.

„Die Gefahr bestand, dass sie sich ohne den DEIG-Einsatz selbst schwer verletzt hätten“, erläutert Martin Lotz und ergänzt: „alle Einsätze, in denen das DEIG benutzt beziehungsweise angedroht wurde, waren Situationen, in denen es regelmäßig zu schweren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen meinen Kolleginnen und Kollegen und dem Gegenüber kommt. Insofern ist unsere Erwartung an dieses neue Einsatzmittel in hohem Maße erfüllt worden.“