Ein iPad für jeden : 13 Azubis starten bei der Sparkasse in Leverkusen

13 Azubis starten bei der Sparkasse in Leverkusen

Ausbildungsbeginn bei der Sparkasse: 13 junge Azubis sind in diesem Jahrgang an Bord. Foto: Sparkasse

Leverkusen Für 13 junge Menschen beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie machen eine Ausbildung bei der Sparkasse. Die startet zunächst mit Schulungen.

Das neue Ausbildungsjahr hat auch bei der Sparkasse Leverkusen begonnen. Für 13 junge Menschen bedeutet das den Start in einen neuen Lebensabschnitt. Passend ausgestattet mit einem neuen iPad steht für die Neuen jetzt die Einführungswoche mit diversen Schulungen an, bevor es dann in die Filialen geht. Insgesamt bildet die Sparkasse Leverkusen derzeit 41 junge Menschen aus. Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn 2023 sind ab sofort schon möglich: www.sparkasse-lev.de