Leverkusener Jecke : 12.000 Packungen Süßes fürs Klinikum

Leverkusen Die hauseigene Karnevalsgesellschaft findet Verwendung für ihre Kamelle. Auch der Corona-Orden ist da. Der Clown darauf trägt Maske.

Bei der Spendenaktion im Nieselregen an der Rampe der Warenanlieferung stellte Käthe Steinke auch den KGK-Sessionsorden vor. Er bietet „spritzigen“ Humor: Der bekannte KGK-Clown trägt eine Klopapierrolle mit Goldrand in der rechten Hand, in der linken eine Spritze (Inhalt: Humor) und im Gesicht einen Mundnasenschutz. Soviel Korrektheit muss auch bei Narren herrschen. Wer den „Schnutenpulli“ hochklappt, wird mit einem kräftigen Alaaf(-Schriftzug) beglückt.

Klinikchef Hans-Peter Zimmermann mahnte denn auch, dass sich alle an die Corona-Regeln halten. Er sagte dies auch in Kenntnis der Covid-Patienten, die auf den Stationen und Intensivabteilungen des Klinikums versorgt werden müssen. „Diese Session werden wir sicher als besondere in Erinnerung behalten, aber ich habe die Zuversicht, dass es besser wird“, meinte Zimmermann, der allzu gern nach der Ordensverleihung von Präsidentin Steinke gebützt worden wäre. Sagte es und eilte zurück in sein sicheres Büro.