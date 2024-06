120 Plätze für Leverkusener Kinder Kita-Pläne am Bohofsweg werden konkret

Die Pläne der Stadt für einen Kita-Naubau auf einer Wiese am Bohofsweg in Mathildenhof werden vier Jahre nach dem gescheiterten Projekt einer „Ökosiedlung“ an selber Stelle konkret. Dazu will die Stadt einen neuen Bebauungsplan aufstellen, der sich nur auf die Kita und nicht auf ein weiteres Wohngebiet bezieht.