108 Wahllokale öffnen am Sonntag 116.000 Leverkusener dürfen ihr Kreuz für Europa setzen

Europa, also die Länder der Europäischen Union sind schon mitten drin in der Wahlphase. Am Donnerstag haben die Niederländer ihre Stimmen abgegeben. Sonntag läuft die Europawahl 2024 in etlichen Mitgliedsstaaten, unter anderem in Deutschland. Und auch hier ist die Wahl zum neuen EU-Parlament bereits im Gange – Stichwort: Briefwahl. Alles, was für die Wahl in Leverkusen wichtig ist, haben wir noch einmal zusammengestellt: