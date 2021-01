Historisches Buch der Schützenbruderschaft Hitdorf : 1000 Stunden die Wurzeln der Schützen ergründet

Leverkusen Hans-Rudolf Rittinghaus hat Kopien eines alten Protokollbuchs entdeckt und in moderne Schrift übertragen. Das „einmalige Erlebnis“ hat ihn viel Zeit gekostet – ihm aber auch viel Freude bereitet.

Seit mehr als 50 Jahren ist der 64-Jährige, der in Monheim lebt, aber in Hitdorf aufgewachsen ist, Mitglied, war außerdem Präsident und Brudermeister der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Hitdorf von 2001 bis 2019. Als er sich aus dem Amt verabschiedete, versprach er den Vereinskameraden, er werde sich um das Archiv kümmern und die Geschichte der Bruderschaft dokumentieren. Das tat er seither gründlich. Und entdeckte vor kurzem bei seiner Arbeit einen Ordner mit Kopien alter Niederschriften. Es stellte sich heraus, dass es sich um Abschriften der lange als verschollen geltenden Einträge der Sankt Sebastianus Bruderschaft Rheindorf aus den Jahren 1751 bis 1879 handelte.

Die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Hitdorf 1428 ist ein christlicher Verein, dessen Mitglieder sich zu den Werten „Glaube, Sitte, Heimat“ bekennen. Er steht unter dem Patronat des heiligen Sebastian, eines römischen Soldaten und Märtyrers. Aktuell gehören dem Verein mehr als 100 Mitglieder zwischen zehn und 90 Jahren an. Auf den Schießständen im Schützenhaus am Hitdorfer Kirmesplatz werden Übungen unter sachkundiger Leitung für Freizeit und Leistungssport angeboten, wegen Corona zur Zeit aber nicht. www.schuetzen-hitdorf.de

Das so genannte Lagerbuch - heute würde man es als Protokollbuch bezeichnen – beinhaltet Informationen aus 128 Jahren, beschreibt die Entwicklung der Bruderschaft und führt zurück zu den Wurzeln der Schützenbruderschaft Rheindorf. Durch diesen Fund, so Rittinghaus, lasse sich das für 2028 bevorstehende Jubiläum, bei dem „600 Jahre Schützen in Hitdorf, 150 Jahre Schützenbruderschaft Hitdorf und 100 Jahre Jungschützen in Hitdorf“ gefeiert werden sollen, mit besserer Substanz unterlegen.