Leverkusen hilft 100 Teller Erbsensuppe für Obdachlose

Besonders Obdachlose leiden unter der Kälte. Aus diesem Grund unterstützt die neue Stadttochter, Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort (SWM), das Ehrenamt. Zusammen mit dem Verein „Kältegang Leverkusen“ hat sie am Mittwoch für eine warme Mahlzeit gesorgt. Das Team der SWM hat für einen Tag den Schreibtisch im Büro gegen Schneidebrett und Kochtopf in der Küche getauscht. Bereits am Morgen startete die Vorbereitungen für die selbstzubereitete Erbsensuppe. Damit lag die Herausforderung vor allem bei den Mengen. Denn bis dahin hat keiner der Mitarbeiter für 100 Personen gekocht. Verteilt wurde die Suppe am Nachmittag auf dem Marktplatz in Wiesdorf. Unterstützung fand die Aktion bei zwei lokalen Lebensmittelhandwerkern. Die Biofleischerei Jörg Müller aus Küppersteg steuerte Geflügelwürstchen bei. Die Bäckerei Willeke engagierte sich mit Brötchen und Blechkuchen.