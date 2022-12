Spende für „Kältegang“ 100 Christstollen für Leverkusener Obdachlosenhilfe

Bezirksbürgermeisterin Michaela Di Padova und der Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz haben der Leverkusener Obdachlosenhilfe „Kältegang“ 100 Weihnachtsstollen gespendet. Mit der Spende sollen die adventlichen Aktivitäten der Initiative für die obdachlosen Menschen in Leverkusen unterstützt werden. „Der Kältegang leistet einen wichtigen Beitrag zur Hilfe der wohnungslosen Menschen in unserer Stadt. Gerade in der kalten Jahreszeit und zu Weihnachten ist das Engagement besonders wichtig“, unterstreichen Michaela Di Padova und Rüdiger Scholz.