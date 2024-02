100 Mitarbeiter des Automobilzulieferers betroffen Carcoustics will nicht mehr in Leverkusen produzieren

Carcoustics streicht in Leverkusen die Produktion. Der Automobilzulieferer mit Firmenzentrale in Pattscheid „verlagert die Serienfertigung in andere Carcoustics-Werke in Europa“, heißt es. „Grund hierfür ist eine nicht mehr profitable Produktion durch Rohmaterial- und Energiepreissteigerungen und hohe Personalkosten im Werk Leverkusen.“