Wohnungslosigkeit in Leverkusen : 100 Menschen leben in Notunterkünften

Leverkusen Angespannter Wohnungsmarkt erhöht Verweildauer in Heimen. Weniger Zwangsräumungen. In Coronazeiten werden laut Stadt Termine des Gerichtsvollziehers teilweise verschoben oder ausgesetzt.

Insgesamt rund 100 wohnungslose Menschen nutzen derzeit die städtischen Notunterkünfte und Übergangsheime. Das geht aus einer Ratsanfrage der Linken an die Stadtverwaltung hervor. „Die Verweildauer in den Übergangsheimen wird nicht separat erfasst“, heißt es in der Antwort der Stadt im Ratsinformationsdienst. „In der Tendenz lässt sich jedoch feststellen, dass aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes die Verweildauer der Menschen in den städtischen Übergangsheimen insgesamt ansteigt.“