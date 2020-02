Integriertes Handlungskonzept : Zweites Bürgerforum in Witzhelden

Zweites Bürgerforum in Witzhelden

Witzhelden Das erste Bürgerforum zum Start des Integrierten Handlungskonzepts (InHK) im Höhendorf war ein Erfolg. Zahlreiche Besucher kamen in die Grundschule Witzhelden, um sich zu informieren und ihre Ideen und Wünsche für die Zukunft Witzheldens zu äußern.

Jetzt geht die Bürgerbeteiligung in die zweite Runde. Am Mittwoch, 11. März, lädt die Stadt von 18 bis 20 Uhr zum zweiten Bürgerforum des Integrierten Handlungskonzepts Witzhelden in die Aula der Grundschule Witzhelden, Schulweg 45, ein. Bei der Veranstaltung werden konkrete Maßnahmen vorgestellt, die Stadtverwaltung und Planungsbüro aus den Anregungen des ersten Bürgerforums im letzten September und verschiedenen Expertengesprächen entwickelt haben. Sie dienen als Grundlage für die anschließende Diskussion mit den Bürgern.