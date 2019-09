Nach Überfall in Leichlingen : Zwei Monate zusätzlich auf die ohnehin schon hohen Strafen

Vor dem Landgericht in Köln wurde das Revisionsverfahren verhandelt. Die Strafen wurden etwas erhöht. Foto: dpa/Marius Becker

Die Männer, die ein Ehepaar in Dierath überfallen hatten, standen erneut in Köln vor Gericht.

Von Siegfried Grass

Bei zehn oder acht Jahren Haftstrafe fallen zwei Monate zusätzlich nicht mehr so ins Gewicht. Um diese Zeit erhöht sich die Strafe für zwei Angeklagte, die bereits vom Kölner Landgericht im Sommer 2017 für einen besonders schweren Raubüberfall auf ein Ehepaar in Leichlingen verurteilt wurden. Nur hatte die 14. Große Strafkammer seinerzeit eine weitere Straftat, einen geplanten Raubüberfall auf einen Geldboten einer Lebensmittelkette in Hoffnungsthal, nicht ausreichend im Urteil berücksichtigt. Das bemängelte der Bundesgerichtshof und verwies den Fall noch einmal zurück an die Justiz nach Köln.

Die 13. Große Strafkammer beschäftigte sich folglich noch einmal mit den von den Bundesrichtern gewollten „Nachbesserungen“. Und kam zu den Urteilen: zehn Jahre und drei Monate, acht Jahre und drei Monate. Beim dritten Angeklagten wurde die Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten bestätigt.

Info

Nach dem Raub auf das Ehepaar in Dierath, die im eigenen Haus überfallen wurden, hatte die Polizei schnell erste Spuren durch sehr genaue Täterbeschreibungen und erste Telefonüberwachungen. Und genau diese Mitschnitte halfen den Ermittlern nicht nur bei der Aufklärung der Tat in Dierath, sondern sie erhielten auch Kenntnis von einem weiteren geplanten Überfall. Bevor es dazu kommen konnte, wurden drei Männer am Schlebuscher Bahnhof durch ein Spezialeinsatzkommando überwältigt.

Dabei hatten die jungen Männer schon Tage zuvor alles besprochen. Der Haupttäter beim Dierather Überfall hatte auch die „einfache Sache“ in Hoffnungsthal seinen Kumpels schmackhaft gemacht: „Mach dir keinen Kopf.“ Dabei war es zunächst nicht so ganz einfach, eine ausreichende Zahl von Mittätern zu gewinnen. Auch die Pistole, mit der man drohen wollte, war nicht so einfach zu bekommen. Folglich wurde der Überfall um eine Woche verschoben und sollte an einem Montag stattfinden, weil da die Einnahmen vom Wochenende von einem Mitarbeiter zu einer nahegelegenen Bank gebracht werden sollten. Diesen Tipp („20- bis 30.000 Euro sind drin“) erhielten sie übrigens von einem ehemaligen Mitarbeiter des Marktes.