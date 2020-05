Corona aktuell : Ein neuer Infizierter in Leichlingen

Leichlingen In Leichlingen haben sich mittlerweile 36 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert. 29 von ihnen gelten als genesen. Sechs Personen befinden sich zurzeit in Quarantäne. Für Fragen steht das Bürgertelefon des Rheinisch-Bergischen Kreises zur Verfügung.

Fallzahlen Am heutigen Donnerstag sind zwei weitere Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt geworden: ein Fall in Leichlingen, einer in Rösrath. Damit steigt die Gesamtzahl positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 465 an.