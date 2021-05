Corona aktuell : Zwei neue Fälle in der Blütenstadt – Inzidenz liegt bei 68,1

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Samstag, 15. Mai, 8.279 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse positiv waren (Symbolbild). Foto: dpa/Thomas Frey

Insgesamt gibt es nun 59 aktuelle Corona-Infektionsfälle in Leichlingen. In Quarantäne befinden sich 90 Menschen.

Aktuell Infizierte 693 (59 in Leichlingen). In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Samstag, 15. Mai, 8.279 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 21 Testergebnisse positiv waren. Wie viele Menschen im Krankenhaus behandelt werden, wurde am Sonntag, 16. Mai, nicht bekannt.