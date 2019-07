In der Nacht auf Montag : Zwei aufgebrochene Autos und ein Einbruch

Die Polizei war in Leichlingen im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Zwei aufgebrochene Autos und ein Einbruch in der Nacht auf Montag in Leichlingen. Die Polizei sucht in allen drei Fällen Zeugen.

In der Nacht auf Montag sind unbekannte in eine Gaststätte in der Straße Im Brückerfeld eingebrochen. Die Täter stiegen gegen 0.15 Uhr durch ein Fenster in das Lokal ein und entwendeten Dispenser und eine geringe Summe Bargeld aus zwei Spielautomaten.

Ebenso in der Straße Im Brückerfeld haben unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 12.30 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, das Dach eines VW Polo Cabrios aufgeschlitzt und ein mobiles Navigationsgerät gestohlen. Das Auto war in einer Tiefgarage geparkt.

Einen weiteren Vorfall gab es in der Nacht auf Montag zwischen 20.30 und 9.30 Uhr in der Oskar-Erbslöh-Straße. Dort wurde die Heckscheibe eines geparkten VW-Transporters eingeschlagen und hochwertige Werkzeuge mit einem Wert im oberen vierstelligen Bereich gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg in allen drei Fällen unter Telefon 02202 205-0 entgegen.

(cebu)