Leichlingen : Zusammenstoß mit Auto - Junge schwer verletzt

Leichlingen Bei zwei Verkehrsunfällen am Wochenende in Leichlingen wurde jeweils eine Person schwer verletzt. Am Samstagabend gegen 19 Uhr war ein 27-jähriger Leichlinger mit seinem Ford auf der Neukirchener Straße in Richtung Brückenstraße unterwegs, als auf dem Zebrastreifen in Höhe des Rathauses ein zwölfjähriger Leichlinger mit seinem Roller die Fahrbahn überquerte. Der Auto-Fahrer versuchte noch, über die Verkehrsinsel auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen aber nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er auch bleiben musste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der zweite Unfall passierte am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr. Ein 73-jähriger Leverkusener Daimler-Fahrer fuhr von der Neukirchener Straße kommend in den Kreisverkehr Opladener Straße (L294) ein. Dabei übersah er einen aus Witzhelden kommenden VW Touran, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin (64) des Leverkuseners schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

(ena)