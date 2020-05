Einem Denkmal droht Verfall : „Zur alten Post“: Keine Sanierung vor dem Verkauf

Leichlingen Der Investor sichert die ehemalige Gaststätte im historischen Witzheldener Ortskern vor dem Verfall. Parallel wird ein Käufer für das denkmalgeschützte Gebäude gesucht, das für 295.000 Euro angeboten wird.

„Die BWL klagt an: Ein Denkmal in Witzhelden verfällt“. In der vergangenen Woche hat die Bürgerliste Witzhelden-Leichlingen ihren Unmut darüber kundgetan, dass das unter Denkmalschutz stehende Gebäude des ehemaligen Restaurants „Zur alten Post“ im Ortszentrum zusehends verfalle und „der ehemals schmucke Gebäudekomplex“ mittlerweile einem Schandfleck gleiche“. Und weiter heißt es: „Bereits mehrfach hat die BWL die Verwaltung beauftragt, den jetzigen Eigentümer aufzufordern, seiner Pflicht, dieses historische Gebäude zu erhalten, nachzukommen. Aber nichts geschieht. Abgefallene Regenrinnen, ein eingesunkenes Dach, völlig morsche Fenster… Hier muss die Verwaltung endlich tätig werden, um zu verhindern, dass ein Erhalt eines Tages nicht mehr möglich ist“, so die Forderung der Politik.