Spritzen gegen Corona : Zum Impfzentrum-Start Fahrservice für Leichlinger

Leichlingen/Bergisch Gladbach Seit Montag können in Bergisch Gladbach 1100 Menschen an sieben Tagen die Woche geimpft werden. Betrieben wird das Zentrum von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO).

() Nach der Theorie, nämlich dem erfolgreichen Testlauf im Januar, startete das Impfzentrum in der „RheinBerg Galerie“ in Bergisch-Gladbach nun in die Praxis: Seit Montag können dort 1100 Menschen an sieben Tagen die Woche geimpft werden. Betrieben wird das Zentrum von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO). Die Bürger, die einen Impftermin für den ersten Tag erhalten hatten, sich wegen der Witterung aber nicht in der Lage sahen, diesen wahrzunehmen, könnten am Dienstag, 9. Februar, zur gleichen Uhrzeit, wie ursprünglich geplant, kommen, lässt die KVNO wissen.

Dass das Impfzentrum nun endlich eröffnet hat, ist jedoch die eine Sache. Dort hinzukommen dagegen die andere – denn nicht jeder Senior kann auf die Hilfe von Angehörigen setzen oder sich die Fahrt mit dem Taxi leisten. Deswegen organisiert die Gruppe „Wir in Leichlingen“ Fahrten zum Impfzentrum in Bergisch-Gladbach. „Inzwischen konnten wir im Rahmen des Impf-Shuttles bereits rund 40 Fahrten abdecken“, lässt die private Initiative „zur Unterstützung der Leichlinger (Klein-)Gewerbetreibenden und Freiberufler in Zeiten der Corona-Krise“ auf ihrer Facebook-Seite wissen. Personen mit Impftermin und Fahrtwunsch, aber auch Freiwillige, die Lust und Zeit haben, sich ehrenamtlich an der Aktion zu beteiligen und Menschen zu fahren, möchten sich bei Initiator Waldemar Becker und dessen Kollegen Thomas Richter von „Wir in Leichlingen“ melden, und zwar entweder per Telefon unter 02171 902792 oder per E-Mail an impftermin@net-cologne.de. Die Senioren müssen dann unterschreiben, „dass es sich um eine unentgeltliche Mitfahrgelegenheit auf eigenes Risiko handelt“. 25 Fahrer haben sich bereits gemeldet.