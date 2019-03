Einbruch in Supermarkt an der Solinger Straße : Zigaretten für mehrere tausend Euro gestohlen

Einbruch in Supermarkt an der Solinger Straße

Witzhelden In der Nacht auf Freitag ging der Alarmruf eines Supermarktes an der Solinger Straße beim Sicherheitsunternehmen ein.

Einbrecher, so stellte die Polizei später fest, hatten Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Um 2.30 Uhr ging der Alarm beim Sicherheitsdienst ein, der informierte die Polizei. Als die Beamten wenig später eintrafen, umstellten sie das Gebäude. Aber die Täter waren schon weg. Sie hatten die Eingangstür aufgehebelt und eine Plane zum Lottoannahmebereich aufgeschlitzt, wo sie sich an den Regalen und in einem Nebenraum bedienten. Hinweise an die Polizei unter 02202 205-0.