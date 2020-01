Zahlreiche Veranstaltungen : Die Leichlinger Narren sind los

Prinzenführer Sven, Kinderprinz Jannik I., das Prinzenpaar Matthias I. und Ann-Kathrin I. und Alexander (von links) freuen sich auf ihr Narrenvolk. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Am Wochenende startet die Session endgültig durch und findet mit dem Blütensamstagszug am 22. Februar ihren Höhepunkt. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Das Jahr hat gerade begonnen, da stehen die Jecken schon parat, um in die neue Session durchzustarten. Auch in diesem Jahr stellen die Leichlinger Karnevalsvereine wieder ein buntes Programm auf die Beine. Am Samstag, 4. Januar, macht die Karnevalsgesellschaft (KG) Rittergilde den Anfang. Sie lädt zur Kostümsitzung ins Haus Klippenberg ein. Ein Shuttlebus fährt die Jecken von Leichlingen nach Oberbüscherhof und zurück. Einziger „Nachteil“ für Spätentschlossene: Die Veranstaltung kam in den vergangenen Jahren so gut an, dass sie bereits ausverkauft ist.

Trösten können sich die Karnevalsfreunde am nächsten Tag beim Neujahrsempfang der KG Blütenstädter, der am Sonntag, 5. Januar, ab 11.11 Uhr ebenfalls in Haus Klippenberg stattfindet. Hier werden unter anderem die Leichlinger Tollitäten erwartet.

Nur zwei Wochen später holt der Herrenelferrat zum jecken Doppelschlag aus: Am Samstag, 18. Januar, steigt die 11. Große Damensitzung in der Toscana-Festhalle, am Sonntag, 19. Januar, am gleichen Ort die 23. Große Herrensitzung. Informationen über Karten gibt es bei Dirk und Astrid Fischer (Telefon 02175 990011).

Ganz unter sich sind die jecken Wiever wieder bei der Damensitzung des Festkomitees Leichlinger Karneval (FLK), zu der am Samstag, 1. Februar, in die Aula Am Hammer eingeladen wird. Eingelassen werden die Feierwilligen um 14 Uhr, Beginn ist um 15.11 Uhr. Karten für das bunte Programm können per E-Mail an kartenreservierung@flk-leichlingen.de reserviert werden.

Etwas besinnlicher geht es beim karnevalistischen Gottesdienst am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche in Leichlingen zu. Alljährlich veranstaltet die KG Blütenstädter dort einen Gottesdienst mit Standartenweihe der örtlichen Karnevalsgesellschaften.

Kostümfreunde sollten sich den Samstag, 8. Februar, vormerken. Dann richtet das FLK seinen Kostümball aus. „Es wird wie in den Vorjahren ein buntes Fest mit tollen Kostümen und einem bunten karnevalistischem Programm“, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist um 19.11 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, auch hier gibt es Karten unter kartenreservierung@flk-leichlingen.de.

Sie heißt zwar Sockensitzung, doch sowohl der erste als auch der zweite Streich am 14. und 15. Februar in der Toscana-Festhalle ist traditionell eine kunterbunte Karnevalsparty mit abwechslungsreichem Musikprogramm, Tanzgarden und dem einen oder anderen Büttenredner. Gefeiert wird beide Male ab 20 Uhr.

Danach biegen die Karnevalisten auch schon auf die närrische Zielgerade: An Altweiber, 20. Februar, stürmen die Jecken das Rathaus (um 11.11 Uhr im Zelt auf dem Rathausvorplatz), anschließend ist dort bis 16 Uhr Karnevalsprogramm, danach Weiberfastnachts-Party.

Auch in diesem Jahr wird sich wohl wieder das eine oder andere Krümelmonster finden lassen, so wie beim Blütensamstagszug 2019. Foto: Peter Thönes