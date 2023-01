Leichlingen Braun und Brudes feiern Mut zu 30 Jahren Sinneswald

In diesem Jahr ist „Mut“ das Jahresthema im Sinneswald. Unter dieser Überschrift begehen Wicze Braun und Wolfgang Brudes zugleich ein Jubiläum: Vor 30 Jahren hoben sie die Kunstausstellungen an der Spinnerei im Murbachtal aus der Taufe. „So lange durchzuhalten, erfordert viel Mut und so wählten wir Mut zum Thema der neuen Ausstellung“, erläutern die beiden. Die neue Skulpturenausstellung eröffnen sie am 7. Mai.