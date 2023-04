An Wupper und Nebenflüssen Keine Schäden durch starken Regen der letzten Tage

Besorgt hatten etliche Wupperanwohner zuletzt die starken Regenfälle verfolgt, die auch in Leichlingen schlimme Erinnerungen an die Flut im Juli 2021 wach werden ließen. Im Nachgang gibt der Wupperverband Entwarnung und skizziert, wie er in den letzten Tagen Herr der Lage an der Wupper geworden ist.