Nach dem Hochwasser 2021 : Wirtshaus an der Wupper dankt Fluthelfern

Witzhelden Seit der Flut im Juli 2021 ist an Restaurantbetrieb im Landhaus Wupperhof nicht zu denken, so groß sind die Schäden. Jetzt dankten die Eigentümern ihren Helfern.

Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass das Landhaus Wupperhof an der Stadtgrenze zu Solingen vom Hochwasser der Wupper stark beschädigt wurde. Nun haben sich Herbert und Margit Ferres, Eigentümer des alten Fachwerkhauses (Foto Mitte), bei den Menschen mit einem Helferfest bedankt, die ihnen in der Not zur Seite standen – aus Tradition und aufgrund der hohen Nachfrage mit „leckerer Currywurst mit Pommes“, wie es in der Ankündigung hieß. Insbesondere die Nachbarn waren offenbar eine große Hilfe. Allerdings mussten Ferres‘ in den sozialen Medien nach der Einladung auch mit einem Missverständnis aufräumen: Das Fest war ein kleines „Dankeschön“, nicht die Vorankündigung einer Wiedereröffnung des Restaurants. „Aufgrund der Schadenslage wird diese auf absehbare Zeit nicht erfolgen“, betonte das Ehepaar. Foto: Uwe Miserius