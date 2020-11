Wupperbrücke bei Leichlingen-Nesselrath : Nächste Woche wird der Beton gegossen

Die neue Wupperbrücke zwischen der Haasenmühle und Nesselrath nimmt Gestalt an. Nächsten Mittwoch wird der Beton gegossen. Foto: Peter Meuter

Leichlingen/Solingen Der Bau der Wupperbrücke zwischen Haasenmühle und Nesselrath ist auf einem guten Weg. Am Mittwoch ist ein „entscheidender Moment“ erreicht: Die Betonmischer rücken an. Im Frühjahr könnte die Brücke freigegeben werden.

Zwei Kräne, der eine steht auf Solinger Seite, der andere auf Leichlinger Gebiet, liefern den Bauarbeitern Material an. Auch unterhalb der Konstruktion werden Teile zugeschnitten. Mehr als ein Dutzend Bauarbeiter sind am Dienstag auf den Stahlträgern der neuen Wupperbrücke zwischen Haasenmühle und Nesselrath unterwegs. Die Stahlträger bilden das Traggerüst, darauf liegt die Holzschalung. „Und hier werden derzeit die Bewehrungsstähle mehr oder weniger reingeflochten“, erläutert Detlef Diekel. Der Projektleiter der Technischen Betriebe Solingen (TBS) ist mit dem Baufortschritt zufrieden. „Es läuft ganz gut“, sagt Diekel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Zumal in wenigen Tagen nun auch „der entscheidende Moment“ erreicht ist: Am kommenden Mittwoch, 18. November, wird den ganzen Tag Beton gegossen und somit die Bodenplatte verlegt“, kündigt Detlef Diekel an.