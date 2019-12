Vorsätze fürs neue Jahr : Unsere Wünsche für 2020

Foto: Miserius (Archiv).

Mehr ehrenamtliches Engagement, Klimaschutz und einen Treff für die Jugend – wir haben Leichlinger nach ihren Wünschen gefragt.

Ein neues Jahrzehnt bricht an. Nur noch wenige Stunden und dann knallen die Sektkorken am Boden und die Silvesterraketen am Nachthimmel. Was das Jahr 2020 für die Leichlinger und die Blütenstadt bereithält, ist noch unbekannt. Doch sicherlich haben sich viele Leichlinger etwas für das neue Jahr vorgenommen. Wir haben uns umgehört, was sie sich wünschen.

Pfarrer Michael Eichinger setzt darauf, dass seine Gemeinde Sankt Johannes Baptist und Sankt Heinrich auch im neuen Jahrzehnt alle Besucher mit offenen Armen empfängt. „Ich möchte, dass sich die Menschen hier in Leichlingen wohl fühlen“, sagt der Seelsorger. Abgesehen davon wünsche er sich die offensichtlichen Dinge: Frieden auf der Erde. Und natürlich wünscht sich Eichinger im neuen Jahr viele Besucher in seinem Gotteshaus. Nicht aber, wie er betont, damit die Kirche voll ist, „sondern um den Menschen Halt zu geben“.

Für Künstlerin Wicze Braun ist das anstehende Jahrzehnt eine anbrechende Ära der Chancen. Die allerdings sollte die Menschheit auch tunlichst nutzen. „Ich hoffe, dass die Jugendlichen uns Erwachsenen weiter Beine machen“, sagt die Kunstschaffende. Der Klimawandel müsse aufgehalten, die Kinder angehört werden. „Ich finde diese Bewegung toll, sie hat meine Unterstützung“, versichert Braun. Ihr Sinneswald hat für alle Künstler der Blütenstadt im neuen Jahr das Thema „Glück“ ausgerufen. Zudem wünscht sich Wicze Braun, dass die lebendige Kunstszene in der Blütenstadt so kreativ bleibt und auch in diesem Jahr wieder tolle Dinge erschafft.

Die Jugend engagiert sich nicht nur für die Umwelt, sie ist in Leichlingen auch im Jugendparlament aktiv. Dessen Sprecher Fabian Ring geht von einem anstrengenden Jahr 2020 aus, denn es wird ein Jubiläumsjahr. Das JuPa besteht 2020 nämlich seit 20 Jahren. „Das wird aufwendig“, glaubt der 15-Jährige. In der Innenstadt wollen die Jugendlichen einen zentralen Treffpunkt erschaffen. Dafür muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Zudem soll die Satzung des Parlaments erneuert werden. Für die Jugendlichen steht also neben der Schule viel Arbeit an.

Der VfL Witzhelden und seine Jugendfußballer sind ein wichtiger Baustein in der Gemeinde des Höhendorfs. Zu Weihnachten organisierten die Mitglieder des Vereins erneut ihren Weihnachtsbaumverkauf. Für Jugendleiter Sven Brüggemann sind die Aktionen abseits des Platzes mindestens genauso wichtig wie ein Freistoßtor zum Sieg in der Nachspielzeit. Das ehrenamtliche Engagement dürfe nicht aufhören. „Das ist kein Selbstläufer, da muss man sich reinhängen“, betont der 43-Jährige.