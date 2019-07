An der Friedensstraße : Wohnheim wird aufgestockt

An der Friedensstraße

Die unterkunft an der Friedensstraße wird erweitert und komplett saniert. Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Zahlen der Zuweisungen an Flüchtlinge für die Stadt Leichlingen ermöglichen es derzeit, das städtische Wohnheim an der Friedensstraße 38 zu sanieren und aufzustocken. Im Juni begannen dort die Bauarbeiten, bis Ende des Jahres sollen sie abgeschlossen sein.

In das Bauvorhaben investiert die Stadt rund 1,1 Millionen Euro, laut aktuellem Stand wird dieser Kostenrahmen auch eingehalten. 75 Prozent der dieser Kosten sind bereits an Aufträgen vergeben werden, weitere Ausschreibungen sind derzeit in der Angebotsphase.