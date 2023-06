Mitte Juni ist der Sinneswald dabei Wochenende der Naturparks auch in Leichlingen

Im Naturpark Bergisches Land können sich die Besucher am Samstag, 17. Juni, von 10 bis 13 Uhr auf eine geführte Spurensuche in die Fossilienwelt der Urzeit machen und dabei den ältesten Wald der Welt kennenlernen. Der stand in Lindlar – das beweisen die rund 390 Millionen Jahre alten Fossilien, die der Wuppertaler Geologe Peter Giesen im Jahr 2015 dort in einem Steinbruch entdeckte. Treffpunkt ist Am Marktplatz , 51789 Lindlar.