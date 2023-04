Schnelles, mobiles Internet in Leichlingen Wlan-Hotspots lassen auf sich warten - CDU hakt nach

„Im Oktober 2017 hatten wir den Antrag gestellt, dass sich die Stadt Leichlingen für eine Förderung für die Einrichtung von kostenlosen Wlan-Hotspots bewerben soll. Am 25. Oktober 2019 hat das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW unter anderem die Stadt Leichlingen als einen Gewinner eines Gutscheins in Höhe von 15.000 Euro veröffentlicht“, erinnert CDU-Ratsfrau Silvia Pallenberg in ihrer Anfrage an die Stadt. In Witzhelden hätten demnach zwei und in Leichlingen sechs Hotspots eingerichtet werden sollen. Dennoch bedurfte es im November der Nachfrage im Haupt- und Finanzausschuss, weil die Mittel nicht in der Fördermittel-Übersicht der Stadt auftauchen.