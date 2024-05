Konzertreihe mit freiem Eintritt Witzheldener Sommerserenaden starten ins Jubiläumsjahr

Ab diesem Dienstag ist wieder alle zwei Wochen Konzert in der evangelischen Kirche in Witzhelden angesagt – wie seit mittlerweile 25 Jahren. Zum Jubiläum präsentieren sich die Witzheldener Sommerserenaden mit besonders hochkarätigem Programm. Den Auftakt macht am 7. Mai das Jerusalem Duo mit Hilla Ofek an der Harfe und Andre Tsirlin am Saxophon. Klassik, Klezmer, jiddische Lieder, Tango und andere Genres an einem Konzertabend. Weitere Termine jeweils um 19 Uhr mit kostenlosem Eintritt: 21. Mai – Kioomars Musayyebi & Andreas Heuser – orientalische Traditionals und Eigenkompositionen. 4. Juni – Bernd Steinmann Quintett – Rumba, karibische Salonmusik, Bossa Nova, Walz Oriental, Gypsy Swing und Flamenco. 18. Juni – Klezmer Connection Trio mit jiddischer Musik.