Konzert : Witzheldener Serenaden zum 250. Wilms-Geburtstag

Witzhelden Zum Geburtstagskonzert spielt das renommierte Minguet-Quartett, das sich bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich als „Wilms-Botschafter“ betätigt hatte.

Bei den diesjährigen Witzheldener Sommerserenaden, die vom städtischen Kulturamt und vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Witzhelden veranstaltetet werden, wird am Dienstag, 21. Juni, um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche des Höhendorfs an der Hauptstraße 2 an den 250. Geburtstag des Komponisten, Pianisten und Organisten Johann Wilhelm Wilms erinnert. Wilms war 1772 in Witzhelden geboren worden und damit ein Zeitgenosse von Ludwig van Beethoven. Zum Geburtstagskonzert spielt das renommierte Minguet-Quartett, das sich bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich als „Wilms-Botschafter“ betätigt hatte. Zu hören sein werden das Wilms‘ Streichquartett g-moll op. 25,1 und das Streichquartett D-dur op. 44,1 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Eintritt ist frei.