Für mehr Medienkompetenz Witzheldener Grundschüler machen Radio mit der Maus

Es ist schon ein wenig komisch, sich selbst im Radio zu hören. Die eigene Stimme klingt dann plötzlich irgendwie doch so anders und so fremd. Das stellten auch Valentin Bennet Mangelsen und Klassenkamerad Oskar Steinhöfel in ihrem neuen Alltag als Radiomoderatoren fest. „Man denkt wirklich, dass man das gar nicht ist, dass das eine andere Person ist“, berichtete Valentin erstaunt. Gemeinsam mit der Klasse und WDR-Reporterin Christina Pannhausen erarbeiteten die Zwei in den vergangenen Tagen kleine Beiträge für die abendliche Maus-Radiosendung. Dazu gehörten etwa Quizfragen rund um das Thema Hund, die in den professionell eingesprochenen Nachrichtenbeiträgen die zuhörenden Kinder bei Laune halten sollten. Denn die rieten vor den Empfangsgeräten hoffentlich eifrig mit. Dass die Grundschüler tatsächlich selbst im echten Radio zu hören waren, fanden sie – na klar – cool. „Sie sind am Anfang immer sehr aufgeregt“, erzählte Pannhausen von ihrer Arbeit mit dem Nachwuchs, „und ich glaube, so richtig begreifen tun sie es erst, wenn sie sich selbst im Radio hören.“