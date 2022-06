Geburtstag am Turm : Witzheldener feiern ihre Wasserversorger

Witzhelden Zum 125. Geburtstag lud der Verein zum Fest unterm Wasserturm ein. Ehrenamtler stellten sich vor.

Für einen Wasserlieferanten eigentlich perfekt: Beim Fest zum 125-jährigen Bestehen des Wasserversorgungsvereins Witzhelden am vergangenen Wochenende tranken die Teilnehmer wegen der Hitze vor allem am Samstag massenhaft Wasser. Tagsüber sorgte das noch für weniger Andrang, der nahm aber am Samstagabend und am etwas frischeren Sonntag deutlich zu. „Wir hatten dann sehr viele Besucher, auch etliche Familien mit Kindern“, sagte Vereinsvorstand Rolf Schneider hinterher zufrieden. Ziel des Festes sei es auch gewesen, für die ehrenamtliche Tätigkeit in Witzheldener Vereinen Nachwuchskräfte zu finden.