Sport unterm Wasserturm Witzheldener Boule-Spieler fahren zur Deutschen Meisterschaft

Wahrlich Schlag auf Schlag ging es am vergangenen Wochenende für Martin Schwarz, Marcel Pfennigsdorf und Alexander Höhmann von der Boule-Spielgemeinschaft Witzhelden: Erst musste das Trio am letzten Samstag in Köln bei der Rheinland-Qualifikation erfolgreich spielen, um am nächsten Tag an der Landesmeisterschaft teilnehmen zu dürfen. Weil die Drei aber beide Wettbewerbe erfolgreich absolvierten, reisen sie nun am kommenden Wochenende zur 47. Deutschen Pétanque Meisterschaften in der Formation „Triplette“. Zum ersten Mal in ihrer sportlichen Karriere.