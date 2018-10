Ausstellung in Witzhelden : „Los Toros“ – Kunst am Ort der alten Metzgerei

In Karin Unshelms Witzheldener Galerie am Markt ist ab 3. November die Ausstellung „Los Toros“ zu sehen. Parallel öffnet der Künstler Max Siebel sein Atelier. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Witzhelden Mythos Stier – bei der Ausstellung „Los Toros“ bei Karin Unshelm dreht sich alles um das Rindvieh.

Früher wurde an dieser Stelle neben Wurst und Braten auch das Rindfleisch für eine kräftige Suppe verkauft. Insofern lag das Thema für die nächste Ausstellung in der kleinen Galerie Karin Unshelm irgendwie in der Luft. „Los Toros“ lautet der Titel dieser leidenschaftlichen und temperamentvollen Schau über den faszinierenden Mythos Stier, die am 3. November eröffnet werden soll.

Karin Unshelm, die vor 50 Jahren den Witzheldener Metzger heiratete, stand hier am Markt selbst lange Zeit hinter der Ladentheke des eigenen Geschäfts auf dem Grundstück der ehemaligen Kaiserhalle. Von diesem Festsaal, in dem früher alle wichtigen Zusammenkünfte des Höhendorfes stattfanden, waren nach einem Brand nur noch die Grundmauern übrig. Danach entstanden dort Wohn- und Geschäftshäuser. Das Areal der einstigen Kaiserhalle wurde zum Verkaufsraum der Metzgerei Unselm, die vor etwa zehn Jahren aus Altersgründen aufgegeben werden musste. Nach mehreren Nutzungsversuchen hat sich die Eigentümerin im vergangenen Jahr dazu entschlossen, diesen traditionsreichen Ort wieder zur Stätte von Kultur und Begegnung zu machen und mehrere Kunstausstellungen pro Jahr zu organisieren.

Info Die Daten zur Ausstellung Vernissage ist am 3. November um 19 Uhr, Am Markt 26 Jubiläum 50 Jahre in Witzhelden, 17. November Finissage 3. Dezember, („Lebendiger Adventskalender“)



Nun also zum Thema „Los Toros“, wozu es auch eine kleine Anekdote gibt. Das letzte Rindvieh, das vor der Schließung der Metzgerei geschlachtet werden sollte, ist ausgebüchst und entkam. Von diesem Ereignis hat Karin Unshelm noch alte Presseartikel verwahrt. Seit den ersten Ausstellungen in der kleinen Galerie hat die Eigentümerin gute Kontakte zu verschiedenen Künstlern in Leichlingen und Leverkusen, die auch dieses Mal mit Arbeiten in unterschiedlichen Techniken zu Gast sind. Besonders schön ist, dass sie dieses Mal auch ihren direkten Nachbarn zum Mitmachen animieren konnte. Im Haus mit der Rampe, nebenan am Markt, hat der Künstler Max Siebel sein Atelier. Das wird er parallel auch öffnen und dort seine Arbeiten zum vorgegebenen Thema präsentieren. Siebel arbeitet in Witzhelden und in New York. In der ehemaligen Metzgerei stellen Sascha Reichert, Anna Czempik, Birgitt Negro und Edith Bartha ihre Bilder aus. Norbert Kaluza hat die Kraft des Stieres in seine kleinen Keramikfiguren übertragen.