Beim Turnverein Witzhelden Die Laufsaison ist eröffnet

Auf dem Wanderparkplatz in Brachhausen zeigt das Thermometer gerade einmal vier Grad Lufttemperatur an. Dazu weht ein kühler Wind. Trotzdem ist der Parkplatz an diesem Sonntagmorgen gut besucht. Ein Auto nach dem anderen biegt auf die kleine Straße ab, die zur Sengbachtalsperre führt. Der Lauftreff des Turnverein Witzhelden (TVW) hat zum diesjährigen „Run Up“ eingeladen. „Wir möchten die Laufsaison eröffnen und die Leute aus der Winterruhe wecken“, sagt Margret Knigge, Mitglied des Lauftreffs Witzhelden. Mittlerweile hat sich eine bunte Traube an Sportbegeisterten auf dem Wanderparkplatz versammelt. Ein paar der Läufer versuchen, durch eifrige Hampelmänner-Bewegungen der Kälte und dem Wind zu trotzen und laufen auf der Stelle.