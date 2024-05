Tenöre4you in Witzhelden Mitsingkonzert mit Tenören begeistert

Einfach nur andächtig lauschen oder doch lieber mitsingen? Diese Frage schienen sich am vergangenen Freitag die Besucher des Mitmach-Konzerts „Tenöre4you“ zu stellen. In der evangelischen Kirche von Witzhelden präsentierten an diesem Abend Tony Tchakarov und Plamen Patov aus Bulgarien als italienisches Gesangsduo „Toni di Napoli“ und „Pietro Pato“ Lieder von Classic bis Pop. Die Besucher entschieden sich letztlich für Zuhören und Mitsingen und bescherten den Künstlern bei ihrer Aufführung zwar keine stimmungsgeladenen Ovationen, aber dennoch ein sehr zufrieden wirkendes Publikum.