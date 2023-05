Im Alten vom Berg Kirchbauverein Witzhelden lädt zur Hauptversammlung

Am kommenden Dienstag, 23. Mai, findet um 19 Uhr in der evangelischen Kirche im Höhendorf die Jahreshauptversammlung des Kirchbauvereins Witzhelden statt. Zu den Themen werden die Umsetzung der denkmalgerechten Beleuchtung der alten Dorfkirche im Rahmen der anstehenden Außenarbeiten, die Restauration der Tür zur Sakristei und eine bessere Beleuchtung der Christrose in den Abendstunden sein. Außerdem geht es um die dringend notwendigen Maler- und Restaurationsarbeiten der Dachfenster im Kirchenschiff, damit kostenintensivere Folgeschäden verhindert werden können.